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Прокуратура заставила власть Верхней Тоймы оплатить ремонт квартиры инвалида

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с исковыми требованиями прокуратуры Верхнетоемского района о взыскании с администрации Верхнетоемского муниципального округа суммы около 40 000 рублей, потраченных инвалидом на проведение ремонта в квартире. 

В судебном заседании установлено, что администрация Верхнетоемского муниципального округа не осуществляла капитальный ремонт дома, в котором проживает лицо с ограниченными возможностями, несмотря на то, что   в соответствии с действующим законодательством осуществление капитального ремонта жилого помещения относится к обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма. 

Защита прав лиц с ограниченными возможностями, в том числе в сфере жилищного законодательства находится в прокуратуре района на особом контроле. 

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

(фото с https://onf.ru/2017/04/20/) 

21 март 15:59 | : Скандалы

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