Прокуратура заставила власть Верхней Тоймы оплатить ремонт квартиры инвалида

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с исковыми требованиями прокуратуры Верхнетоемского района о взыскании с администрации Верхнетоемского муниципального округа суммы около 40 000 рублей, потраченных инвалидом на проведение ремонта в квартире.

В судебном заседании установлено, что администрация Верхнетоемского муниципального округа не осуществляла капитальный ремонт дома, в котором проживает лицо с ограниченными возможностями, несмотря на то, что в соответствии с действующим законодательством осуществление капитального ремонта жилого помещения относится к обязанности наймодателя жилого помещения по договору социального найма.

Защита прав лиц с ограниченными возможностями, в том числе в сфере жилищного законодательства находится в прокуратуре района на особом контроле.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.