В селе Карпогоры прокуратура с трудом добилась пандус для ребенка-инвалида

Прокуратура Пинежского района провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома о нарушении прав ребенка-инвалида.

Установлено, что в доме № 30 на ул. Комарова в с. Карпогоры, где проживает несовершеннолетний с ограниченными возможностями здоровья, органами местного самоуправления не созданы условия для беспрепятственного доступа к дому маломобильному гражданину.

Подъезд дома, в котором проживает ребенок, использующий в качестве технических средств реабилитации кресло-коляску не оборудован пандусом, а деревянная мостовая требует ремонта.

В этой связи прокурором главе муниципального образования сельского поселения «Карпогорское» внесено представление.

В настоящее время выявленные нарушения устранены, выполнены работы по устройству пандуса, проведен ремонт деревянных тротуаров у жилого дома.



