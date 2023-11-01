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В селе Карпогоры прокуратура с трудом добилась пандус для ребенка-инвалида

Прокуратура Пинежского  района провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома о нарушении прав ребенка-инвалида.

Установлено, что в доме № 30 на ул. Комарова в с. Карпогоры, где проживает несовершеннолетний  с ограниченными возможностями здоровья,   органами  местного  самоуправления не  созданы условия  для  беспрепятственного доступа к дому маломобильному гражданину.

Подъезд дома, в котором  проживает  ребенок, использующий в  качестве технических  средств реабилитации кресло-коляску не  оборудован  пандусом, а деревянная  мостовая  требует  ремонта. 

В этой связи прокурором главе муниципального образования сельского поселения «Карпогорское» внесено представление. 

В настоящее время выявленные нарушения устранены, выполнены  работы по  устройству пандуса,  проведен ремонт  деревянных  тротуаров у  жилого  дома.  


27 ноябрь 15:13 | : Скандалы

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