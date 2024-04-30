Прокуратура заставила власти Вилегодского округа принять на баланс дом-призрак

Прокуратура Вилегодского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что многоквартирный дом 17 на ул. Пролетарской в дер. Воронцово, 1975 года постройки, не принят в муниципальную собственность, что делает невозможным проведение его оценки и обследования в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В реестре муниципального имущества этот объект недвижимости отсутствует, в Едином государственном реестре недвижимости право на него не зарегистрировано. Здание заброшено и разрушается.

В одной из квартир названного дома зарегистрирована семья из двух человек, которой данное жилое помещение предоставлено в 1988 году по договору найма.

Ранее дом входил в жилищный фонд, находившийся в ведении Вилегодского межхозяйственного лесхоза, преобразованного (приватизированного) в 1994 года в акционерное общество открытого типа «Вилегодский МХ лесхоз», которое в 1998 году признано банкротом и ликвидировано решением арбитражного суда.

Вопреки требованиям действовавшего законодательства о несостоятельности (банкротстве), об основах федеральной жилищной политики, жилищный фонд предприятия при его приватизации, последующем признанного банкротом, в муниципальную собственность не передан.

В этой связи прокурор обратился в суд, который своим решением возложил на администрацию Вилегодского муниципального округа обязанность принять дом на баланс и организовать его оценку и обследование в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции