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Прокуратура заставила власти Вилегодского округа принять на баланс дом-призрак

Прокуратура Вилегодского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства. 

Установлено, что  многоквартирный дом 17 на ул. Пролетарской в дер. Воронцово, 1975 года постройки, не принят в муниципальную собственность,  что делает невозможным проведение его оценки и обследования в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В реестре муниципального имущества этот объект недвижимости отсутствует, в Едином государственном реестре недвижимости право на него не зарегистрировано. Здание заброшено и разрушается.

В одной из квартир названного дома зарегистрирована семья из двух человек, которой данное жилое помещение предоставлено в 1988 году по договору найма. 

Ранее дом входил в жилищный фонд, находившийся в ведении Вилегодского межхозяйственного лесхоза, преобразованного (приватизированного) в 1994 года в акционерное общество открытого типа «Вилегодский МХ лесхоз», которое в 1998 году признано банкротом и ликвидировано решением арбитражного суда.

Вопреки требованиям действовавшего законодательства о несостоятельности (банкротстве), об основах федеральной жилищной политики, жилищный фонд предприятия при его приватизации, последующем признанного банкротом, в муниципальную собственность не передан.

В этой связи прокурор обратился в суд, который своим решением возложил на администрацию Вилегодского муниципального округа обязанность принять дом  на баланс и организовать его оценку и обследование в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

24 май 14:17 | : Скандалы

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