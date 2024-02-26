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Вокруг северодвинского кладбища начались имущественные разборки

  Прокуратура города Северодвинска Архангельской области провела проверку исполнения администрацией муниципального образования «Северодвинск» законодательства при предоставлении в аренду земельных участков, занятых общественными кладбищами.

          Установлено, что на территории муниципального образования расположены общественные кладбища. Семь земельных участков под ними органом местного самоуправления переданы в аренду муниципальному унитарному предприятию «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг». При этом возможность передачи общественных кладбищ, включая земельные территории, в ведение хозяйствующего субъекта законодательством не предусмотрена.

          В этой связи прокуратура обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с исковыми заявлениями о признании договоров аренды семи земельных участков, заключенных администрацией муниципального образования «Северодвинск» и муниципальным унитарным предприятием «Северодвинский специализированный комбинат ритуальных услуг», недействительными, применении последствий недействительности сделок в виде погашения в Едином государственном реестре недвижимости записей о правах аренды названного предприятия на земельные участки.

          Суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил ее требования. Решения суда, вступившие в законную силу, являются основанием для погашения права аренды в Едином государственном реестре недвижимости.

27 март 10:52 | : Скандалы

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