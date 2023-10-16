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Прокуратура заставила власть дать квартиру бойцу СВО из Архангельской области

Прокуратура Виноградовского района Архангельской области провела проверку по обращению гражданина, относящегося к категории детей-сирот, об обеспечении жилым помещением.

Установлено, что родители заявителя лишены родительских прав. Решением органа местного самоуправления в июле 2020 года он включен в список лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

С октября 2022 года гражданин принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, в связи с чем на основании норм законодательства он имеет преимущественное право на обеспечение жилым помещением перед другими лицами, включенными в этот список.

В августе 2023 года молодой человек обратился в органы местного самоуправления с заявлением о предоставлении жилья. При наличии информации о том, что он принимает участие в специальной военной операции и в августе 2023 года планирует прибыть на территорию района, благоустроенное жилое помещение ему не предоставлено.

В целях защиты прав заявителя прокуратура внесла главе Виноградовского муниципального округа представление.

После вмешательства прокуратуры органами местного самоуправления сироте предоставлено жилое помещение.

(фото с https://rg.ru) 

11 декабрь 11:19 | : Скандалы

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