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В Вилегодском районе обнаружен многоквартирный дом-"банкрот"

Прокуратурой Вилегодского района  в холе проведения проверки установлено, что многоквартирный дом 17 на ул. Пролетарской в дер. Воронцово 1975 года постройки заброшен и разрушается.

В реестре муниципального имущества этот объект недвижимости отсутствует, в Едином государственном реестре недвижимости право на него не зарегистрировано.

До настоящего времени в одной из квартир названного дома зарегистрирована семья из двух человек, которой данное жилое помещение предоставлено в 1988 году по договору найма. 

Выявлено, что ранее этот дом входил в жилищный фонд, находившийся в ведении Вилегодского межхозяйственного лесхоза, преобразованного (приватизированного) в 1994 году в акционерное общество открытого типа «Вилегодский МХ лесхоз», которое в 1998 году признано банкротом и ликвидировано решением арбитражного суда.

Вопреки требованиям действовавшего законодательства о несостоятельности (банкротстве), об основах федеральной жилищной политики жилищный фонд предприятия при его приватизации, последующем признании банкротом и ликвидации в муниципальную собственность не передан.

Для устранения нарушений закона прокурором района в Вилегодский районный суд предъявлено административное исковое заявление об обязании администрации Вилегодского муниципального округа в установленном порядке принять указанный многоквартирный дом в муниципальную собственность и организовать проведение его оценки и обследования в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

25 апрель 15:16 | : Скандалы

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