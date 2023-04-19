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Прокуратура заставила власти Вилегодского округа закрыть долги перед бизнесом

Прокуратура Вилегодского района Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что у администрации Вилегодского муниципального округа и трех муниципальных учреждений с хозяйствующим субъектом заключены контракты на оказание услуг по теплоснабжению и обслуживанию сетей канализации.  

Вопреки требованиям закона в установленные сроки оплата оказанных услуг не произведена, образовалась задолженность в размере более 2 миллионов рублей.

В целях устранения нарушений прав субъекта предпринимательской деятельности прокуратура района внесла заказчикам представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена в полном объеме.

 

06 июль 14:27 | : Скандалы

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