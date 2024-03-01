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В Архангельске осужден аферист, разводивший граждан на ремонте

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 30-летнего индивидуального предпринимателя виновным  по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное  в особо крупном размере).

Установлено, что с августа 2020 года по июль 2022 года осужденный путем обмана и злоупотребления доверием размещал объявления о выполнении им различных строительных работ, приискивая граждан для заключения договоров на оказание услуг. 

Жители городов Архангельска и Северодвинска, которым требовались услуги в сфере строительства заключали договоры, а осужденный заведомо не намеревался их исполнять и под предлогом получения предоплаты похищал денежные средства.

Общая сумма похищенных средств составляет около 4,5 млн рублей, которые были похищены у 12 потерпевших. 

Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В законную силу приговор не вступил.

(фото с https://rtek24.ru)

 

 

29 март 17:20 | : Происшествия

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