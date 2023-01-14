Экс-директор детско-юношеского центра в Архангельске пприговорен к штрафу за злоупотребления

Соломбальский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образованиям МО «Город Архангельск» «Архангельский детско-юношеский центр» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В судебном заседании установлено, что обвиняемый, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, в целях создания видимости успешного освоения бюджетных средств, а также избежать наступления негативных последствий по службе в связи с ненадлежащим контролем за объектами капитального ремонта, финансируемыми за счет бюджетных средств, в октябре 2018 года зная, что подрядчиками работы по капитальному ремонту фасада здания конюшни не выполнены в полном объеме, подписал акт, содержащий заведомо ложные сведения о проведенных утеплении и отделке стен объекта. На основании подписанного акта произведена оплата фактически невыполненных работ в сумме 328 тысяч рублей.

С учетом принятых бывшим должностным лицом мер по возврату незаконно выплаченных денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Архангельск», данных о его личности, совокупности смягчающих обстоятельств, приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

Судебное решение не вступило в законную силу.