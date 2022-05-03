Архангельский чиновник из ГКУ нанес ущерб государству в 2.3 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из государственных казенных учреждений Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, подозреваемый в 2020 году, действуя из иной личной заинтересованности, вызванной карьеризмом, желая скрыть неэффективное и нерезультативное расходование бюджетных средств при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», обеспечил заключение государственного контракта стоимостью 17 млн рублей с заинтересованным лицом по заведомо завышенной стоимости, чтобы компенсировать ему неподтвержденные затраты по ранее заключенному контракту, что повлекло причинение ущерба государственному казенному учреждению в размере не менее 2,3 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных органами РУФСБ России по Архангельской области и прокуратуры.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и участников противозаконной деятельности. Ведется следствие.