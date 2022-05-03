Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельский чиновник из ГКУ нанес ущерб государству в 2.3 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из государственных казенных учреждений Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). 

По версии следствия, подозреваемый в 2020 году, действуя из иной личной заинтересованности, вызванной карьеризмом, желая скрыть неэффективное и нерезультативное расходование бюджетных средств при реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение», обеспечил  заключение государственного контракта стоимостью 17 млн рублей с заинтересованным лицом по заведомо завышенной стоимости, чтобы компенсировать ему неподтвержденные затраты по ранее заключенному контракту, что повлекло причинение ущерба государственному казенному учреждению в размере не менее 2,3 млн рублей. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных органами РУФСБ России по Архангельской области и прокуратуры. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и участников противозаконной деятельности. Ведется следствие.

10 август 10:22 | : Скандалы

Главные новости


Архангельская область – Ярославской: Не бойтесь концессии!
День рождения в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (119)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20