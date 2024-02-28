Инвалид из колонии в Онеге получил доплату к пенсии

Осужденный к лишению свободы гражданин, являющийся инвалидом II группы, обратился в Онежскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях по факту неполучения им региональной социальной доплаты к пенсии за декабрь 2023 года и январь 2024 года.

Проведенной проверкой установлен факт ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудником ФКУ ИК-29 регионального УФСИН, выразившегося в несвоевременном предоставлении в территориальный отдел пенсионного фонда сведений об увольнении осужденного с работы.

В этой связи начальнику исправительного учреждения прокурором внесено представление, по итогам рассмотрения которого недополученная доплата к пенсии выплачена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.