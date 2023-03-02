Главу Устьянского округа Котлова привлекли за равнодушие к нуждам граждан

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Устьянского муниципального округа.

Установлено, что одно обращение заявителя утеряно, по двум заявлениям не направлен письменные ответ, три обращения всесторонне по существу всех доводов не разрешены.

В этой связи главе администрации Сергею Котлову внесено представление, которое удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурором района в отношении главы возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по итогам рассмотрения которого судом назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 5 тыс. рублей.