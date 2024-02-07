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Администрация Новодвинска наплевательски относится к безопасности на дорогах

Прокурором г. Новодвинска пресечено бездействие администрации городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что улица Пионерская в Новодвинске, переданная в оперативное управление муниципального бюджетного учреждения «Флора-Дизайн», на всем протяжении не обустроена тротуаром, что влечет нарушение прав граждан.

В этой связи Новодвинский городской суд по иску прокурора города обязал муниципалитет до 01.05.2024 выделить финансирование для выполнения работ, а МБУ «Флора-Дизайн» – до 01.09.2024 устранить нарушения путем устройства тротуаров.

Не согласившись с судебным актом, орган местного самоуправления воспользовался правом на его обжалование, указав, что обустройство тротуаров нецелесообразно ввиду планируемой застройки многоквартирных домов вблизи данной улицы, что может повлечь разрушение дорожного покрытия.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

27 февраль 15:23 | : Скандалы

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