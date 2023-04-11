Прокуратура признала вилегодскую воду опасной к потреблению

Прокурором Вилегодского района пресечено бездействие администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области при организации водоснабжения.

Установлено, что муниципалитет не разработал проекты зон санитарной охраны четырех источников водоснабжения, расположенных в поселке Сорово, деревне Быково и селе Павловск Вилегодского района, не организовал зону их санитарной охраны.

Признав, что указанные нарушения существенным образом нарушают права граждан на безопасность жизни и доровья, Вилегодский районный суд Архангельской области по иску прокурора района обязал муниципалитет немедленно их устранить.

Не согласившись с судебным актом, орган местного самоуправления воспользовался правом на его обжалование, указав, что в установленный судом срок устранить нарушения не представляется возможным.

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба ответчика без удовлетворения.

Решения вступили в законную силу, их исполнение находится на контроле территориального прокурора.