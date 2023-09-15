Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура обнаружила в Ленском районе бесхозные пожарные водоемы

Прокуратурой Ленского района пресечено бездействие администрации муниципального образования «Сафроновское» по обращению в Управление Росреестра по Архангельской области с заявлением о постановке на учет бесхозяйных объектов – сооружений пожаротушения.

Установлено, что пять бесхозяйных пожарных водоемов в селе Яренск и деревне Сафроновка Ленского района Архангельской области не приняты в муниципальную собственность, надлежащим образом не обслуживаются, что может повлечь тяжелые последствия в случае возникновения пожара.

Признав, что указанные нарушения недопустимы, Вилегодский районный суд Архангельской области по иску прокурора Ленского района обязал муниципалитет немедленно их устранить.

Не согласившись с судебным актом, орган местного самоуправления воспользовался правом на его обжалование, указав, что в результате бездействия нарушения прав граждан не допущено.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

(фото с https://wikimapia.org) 

09 ноябрь 14:48 | : Скандалы

Главные новости


Поморские мотивы Петра Налича
…и бесплатный проезд. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (96)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20