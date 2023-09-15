Прокуратура обнаружила в Ленском районе бесхозные пожарные водоемы

Прокуратурой Ленского района пресечено бездействие администрации муниципального образования «Сафроновское» по обращению в Управление Росреестра по Архангельской области с заявлением о постановке на учет бесхозяйных объектов – сооружений пожаротушения.

Установлено, что пять бесхозяйных пожарных водоемов в селе Яренск и деревне Сафроновка Ленского района Архангельской области не приняты в муниципальную собственность, надлежащим образом не обслуживаются, что может повлечь тяжелые последствия в случае возникновения пожара.

Признав, что указанные нарушения недопустимы, Вилегодский районный суд Архангельской области по иску прокурора Ленского района обязал муниципалитет немедленно их устранить.

Не согласившись с судебным актом, орган местного самоуправления воспользовался правом на его обжалование, указав, что в результате бездействия нарушения прав граждан не допущено.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.