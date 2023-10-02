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Власти Новодвинска проиграли прокуратуре битву за воду

Прокурор г. Новодвинска в судебном порядке обязал администрацию городского округа «Город Новодвинск» обеспечить земельные участки, выделенные под индивидуальное жилищное строительство, качественным водоснабжением.

Установлено, что администрация городского округа, предоставив гражданам значительное количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, должных мер по обеспечению проживающих на них граждан качественной питьевой водой не приняла. При отсутствии централизованной системы холодного водоснабжения администрацией не организован подвоз питьевой воды.  

Суд признал нарушением необеспечение граждан качественным и бесперебойным водоснабжением и обязал муниципалитет устранить нарушения в срок до апреля 2025 года.

Не согласившись с судебным актом, орган местного самоуправления воспользовался правом на его обжалование, указав, что возложенные на него законом обязанности по водоснабжению исполнены в полном объеме путем утверждения соответствующего правового акта, иные действия решаются администрацией самостоятельно в пределах средств местного бюджета.

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда доводы жалобы признала несостоятельными, решение суда первой инстанции оставила без изменения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

 

15 ноябрь 15:49 | : Скандалы

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