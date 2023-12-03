В урегулирование дорожного движения по Новодвинску вмешалась прокуратура

Прокуратурой города Новодвинска в судебном порядке пресечено бездействие администрации городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» при организации дорожного движения.

Поводом для применения судебного механизма понуждения к выполнению органом местной власти возложенных полномочий явилось неисполнение внесённого прокурором города в мае 2023 года главе указанного городского округа представления об устранении нарушений закона.

В частности, по мнению прокурора муниципалитет самоустранился от ремонта дворового проезда, проходящего вдоль жилых домов № 21, 23 и 25 на улице 3-ей Пятилетки в городе Новодвинске, вследствие чего на нем образовались многочисленные ямы и трещины.

Признав, что указанные нарушения негативным образом сказываются на безопасности дорожного движения, Новодвинский городской суд по иску прокурора города обязал орган местного самоуправления устранить их в срок до 01.08.2024.

Не согласившись с судебным актом, администрация городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» воспользовалась правом на его обжалование в вышестоящую инстанцию, указав, что выделение денежных средств на выполнение указанных работ в местном бюджете не предусматривалось, поскольку ремонт дворового проезда должен осуществляться за счет жильцов близлежащих домов.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба ответчика без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.