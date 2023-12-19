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"ЭкоИнтегратор" оштрафован на 125 тысяч за бездействие в Шалакуше

Прокуратура Няндомского района провела проверку соблюдения законодательства  при обращении с отходами производства и потребления.

Установлено, что ООО «ЭкоИнтегратор» во II и III квартале 2023 года допущено несоблюдение установленных санитарно-эпидемиологических требований к сбору отходов производства и потребления, а именно установленной периодичности вывоза твердых коммунальных отходов из мест накопления в пос. Шалакуше Няндомского муниципального округа Архангельской области.

В этой связи Плесецким территориальным отделом Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Архангельской области по постановлению прокурора Няндомского района ООО «Экоинтегратор» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ и оштрафовано на 125 тыс. рублей.

(фото с http://www.usgg.ru) 

 

26 январь 14:59 | : Скандалы

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