"ЭкоИнтегратор" оштрафован на 125 тысяч за бездействие в Шалакуше

Прокуратура Няндомского района провела проверку соблюдения законодательства при обращении с отходами производства и потребления.

Установлено, что ООО «ЭкоИнтегратор» во II и III квартале 2023 года допущено несоблюдение установленных санитарно-эпидемиологических требований к сбору отходов производства и потребления, а именно установленной периодичности вывоза твердых коммунальных отходов из мест накопления в пос. Шалакуше Няндомского муниципального округа Архангельской области.

В этой связи Плесецким территориальным отделом Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Архангельской области по постановлению прокурора Няндомского района ООО «Экоинтегратор» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ и оштрафовано на 125 тыс. рублей.