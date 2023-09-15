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Мусор не вывозили, но деньги брали. "ЭкоИнтегратор" попал под санкции прокуратуры

Прокуратура Верхнетоемского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Установлено, что при отсутствии в д. Евдокимовской мест (площадок) накопления ТКО, ООО «ЭкоИнтегратор» производилось незаконное начисление платы за фактически неоказанную услугу.

В этой связи прокурор района в суд направил исковое заявление о признании  бездействия  в этой части незаконным и возложении обязанности обустроить контейнерную площадку накопления отходов. 

Суд согласился с позицией прокуратуры и возложил на администрацию Верхнетоемского муниципального округа обязанность создать места (площадки) накопления ТКО в д. Евдокимовской в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

На ООО «ЭкоИнтегратор» возложена обязанность организовать своевременный и бесперебойный вывоз ТКО с территории деревни, прекращении начисления платы за услуги по вывозу отходов до момента организации данных работ.

Решение суда в законную силу не вступило.

07 ноябрь 14:23 | : Экономика / Скандалы

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