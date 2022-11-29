ООО "Ликвидатор" не справилось с вывозом мусора в Няндомском районе

«ЭкоИнтегратор» ответил на вопрос абонентов – с чем связано изменение потока отходов из Няндомского района в Каргопольский округ:
- Изменение направления транспортирования ТКО, образующихся на территории Няндомского района, произошло в связи с отсутствием у оператора Няндомского полигона ООО «Ликвидатор» действующей лицензии на размещение (захоронение) отходов и непринятием эффективных мер по ее получению. Бездействие также привело бы к нарушениям графиков вывоза ТКО и негативным социальным и экологическим последствиям в Архангельской области.
Отходы из Няндомского района с 1 декабря 2022 года размещаются на полигоне в д. Мартаково Каргопольского округа. Полигон выбран исходя из территориальной схемы, по правилам которой отходы должны захораниваться на ближайшем легитимном полигоне. Выбор другого полигона или деление отходов на несколько полигонов повлекло бы за собой рост тарифа для населения, чего мы, конечно же, не хотим.
Мы понимаем, что перенаправление потоков неизбежно влечет за собой ускоренное исчерпание ресурсов полигона в Каргопольском округе, и прикладываем все зависящие от нас меры для скорейшего решения этой проблемы.