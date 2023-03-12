По вине властей поселки Холмогорского округа зарастали мусором

Прокуратура Холмгорского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при обращении с твердыми коммунальными отходами.

Установлено, что в Холмогорском муниципальном округе выявлено отсутствие в 124 населенных пунктах, оборудованных площадок для накопления ТКО.

В этой связи прокурором района к администрации муниципального округа в суд направлено заявление об обязании обустроить в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства места (площадки) для накопления ТКО в этих населенных пунктах.

По результатам судебного рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены. Установлен год для исполнения судебного решения, которое вступило в законную силу.