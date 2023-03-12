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По вине властей поселки Холмогорского округа зарастали мусором

Прокуратура Холмгорского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при обращении с твердыми коммунальными отходами.

Установлено, что в Холмогорском муниципальном округе выявлено отсутствие в 124 населенных пунктах, оборудованных площадок для накопления ТКО. 

В этой связи прокурором района к администрации муниципального округа в суд направлено заявление об обязании обустроить в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства места (площадки) для накопления ТКО в этих  населенных пунктах.

По результатам судебного рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены. Установлен год для исполнения судебного решения, которое вступило в законную силу.

(фото с https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/5231825/) 

 

 

21 апрель 12:11 | : Скандалы

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