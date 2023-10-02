Холмогорскую ЦРБ через суд заставили укомплектовать кабинет эндоскопии

Прокуратура Холмогорского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница».

Установлено, что расположенный в с. Емецк кабинет эндоскопии не оснащен эндоскопом и эндоскопической системой.

В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на учреждение здравоохранения и министерство здравоохранения региона по укомплектованию кабинета эндоскопии необходимым медицинским оборудованием.

Исковые требования прокурора удовлетворены. По решению суда в срок до 30.06.2024 министерству здравоохранения Архангельской области надлежит организовать материально-техническое и финансовое обеспечение, а ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» в срок до 31.12.2024 укомплектовать кабинет эндоскопии медицинским оборудованием.

Судебное решение не вступило в законную силу.