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Трудами прокуратуры в Онеге стали освещать автодорогу

Онежская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что центральная дорога деревень Кянда, Тамица и  пос. Покровское, являющаяся одновременно дорогой регионального значения «Онега-Тамица-Кянда-Пурнема», длительное время была не освещена.

В этой связи  прокурор обратился в суд с заявлениями  об обязании ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» организовать ее освещение.  Решениями Октябрьского районного суда г.Архангельска иски прокурора  удовлетворены.  

В текущем году агентство «Архангельскавтодор» изыскало денежные средства на исполнение решений суда, проведя работы по обустройству новых линий освещения на этой региональной дороге в черте деревень Кянда, Тамица и пос. Покровское Онежского района. 

Безопасность дорожного движения в темное время суток обеспечена. 

28 декабрь 11:57 | : Скандалы

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