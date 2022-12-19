Трудами прокуратуры в Онеге стали освещать автодорогу

Онежская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что центральная дорога деревень Кянда, Тамица и пос. Покровское, являющаяся одновременно дорогой регионального значения «Онега-Тамица-Кянда-Пурнема», длительное время была не освещена.
В этой связи прокурор обратился в суд с заявлениями об обязании ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» организовать ее освещение. Решениями Октябрьского районного суда г.Архангельска иски прокурора удовлетворены.
В текущем году агентство «Архангельскавтодор» изыскало денежные средства на исполнение решений суда, проведя работы по обустройству новых линий освещения на этой региональной дороге в черте деревень Кянда, Тамица и пос. Покровское Онежского района.
Безопасность дорожного движения в темное время суток обеспечена.