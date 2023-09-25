Прокурор Ленского района возмущен состоянием медицины в детских садах

Прокуратурой Ленского района проведена проверка соблюдения законодательства об образовании несовершеннолетних и здравоохранении.

Установлено, что в помещениях медицинских кабинетов МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» ОРВ с. Яренск» и МБДОУ «Детский сад «Малышок» ОРВ п. Урдома», а также МБОУ «Яренская средняя школа» отсутствует в достаточном количестве необходимое медицинское оснащение, предусмотренное действующим законодательством.

В этой связи по иску прокурора суд обязал образовательные учреждения в срок до 01.04.2024 устранить нарушения, оснастив медицинские кабинеты необходимым оборудованием в соответствии с установленными требованиями.

Также решением суда на администрацию МО «Ленский муниципальный район» в срок до 01.03.2024 возложена обязанность профинансировать указанные мероприятия.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.