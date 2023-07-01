Прокуратура заставила власти Онежского района осветить улицу Луговую

Онежская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению депутата Архангельского областного Собрания депутатов.

Установлено, что администрация МО «Онежский муниципальный район», обязанная организовать освещение на улицах г. Онега в темное время суток, не обеспечила стационарное электрическое освещение на ул. Луговой, электрические осветительные приборы на всем протяжении улицы отсутствовали.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию МО «Онежский муниципальный район» организовать стационарное электрическое уличное освещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено, уличное освещение на ул. Луговой в г. Онега установлено, безопасность участников дорожного движения обеспечена.