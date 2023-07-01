Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Новодвинске сквер у кинокомплекса "Дружба" находится в ущербном состоянии

Прокуратурой г. Новодвинска проведена проверка исполнения законодательства в сфере реализации национальных проектов.

По факту существенного нарушения ООО «ИМЭКС-А» сроков исполнения заключенного в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» в г. Новодвинске, прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Мировым судьей судебного участка № 2 Новодвинского судебного района Архангельской области руководитель общества признан виновным               в совершении вышеуказанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 215 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

15 август 11:34 | : Скандалы

Главные новости


Вселенная Баха. Бранденбургские концерты…
Округ вместо переправы. Жители Сольвычегодска желают знать

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (165)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20