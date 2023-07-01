В Новодвинске сквер у кинокомплекса "Дружба" находится в ущербном состоянии

Прокуратурой г. Новодвинска проведена проверка исполнения законодательства в сфере реализации национальных проектов.

По факту существенного нарушения ООО «ИМЭКС-А» сроков исполнения заключенного в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству сквера в районе кинокомплекса «Дружба» в г. Новодвинске, прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Мировым судьей судебного участка № 2 Новодвинского судебного района Архангельской области руководитель общества признан виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 215 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.