По факту срыва ремонта Плесецкой ЦРБ подрядчика наказали увесистым рублем

По факту существенного нарушения ООО «Ливонд» сроков исполнения заключенных в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» с ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» двух контрактов на выполнение капитального ремонта здания медицинского учреждения, прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.

Мировым судьей судебного участка № 3 Октябрьского судебного района г. Архангельска руководитель общества привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей.