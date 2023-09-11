В Онежском районе царит полный бардак с ритуальными услугами

Онежской межрайонной прокуратурой проведена проверка в ходе которой установлено, что на территории МО «Онежское» не разработан административный регламент по организации ритуальных услуг, к которым в том числе относится предоставление земельных участков для размещения места погребения. Отсутствие такого регламента влечет нарушение права неопределенного круга лиц на получение мест захоронения.

Администрацией МО «Онежский муниципальный район» правовой акт в течение длительного времени разработан не был.

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие местной администрации и обязать в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу разработать и принять административный регламент по предоставлению участка земли для погребения умерших.

Решением Онежского городского суда требования прокурора удовлетворены.

Администрация не согласилась с вынесенным решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке.

Архангельский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, вынес апелляционное определение, в котором указал, что суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что местными органами власти не исполнена обязанность по разработке административного регламента по предоставлению участка земли для погребения умерших.