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Онежский район Архангельской области все больше погружается во мрак

По иску прокурора администрация МО «Онежский муниципальный район» обязана организовать освещение в микрорайоне Легашевская Запань г.Онега. 

Прокурорской проверкой установлено, что на пяти улицах микрорайона Легашевская Запань в вечернее и ночное время отсутствовало уличное освещение.

В целях устранения выявленных нарушений закона межрайонным прокурором главе администрации МО «Онежский муниципальный район» внесено представление, которое удовлетворено. 

Вместе с тем уличное освещение района администрацией в добровольном порядке так и не обеспечено.  

В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию МО «Онежский муниципальный район» организовать стационарное электрическое уличное освещение на указанных участках города. 

Исковое заявление прокурора удовлетворено.

 

15 июнь 12:05 | : Скандалы

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