Суд обязал власти Онежского района ликвидировать стихийные свалки мусора

Онежский городской суд согласился с доводами прокурора, обязав администрацию МО «Онежский муниципальный район» ликвидировать несанкционированные свалки отходов.
Установлено, что несмотря на внесённые прокурором главе МО «Онежский муниципальный район» представления об устранении нарушений закона и ликвидации двух несанкционированных свалок бытовых отходов, расположенных в пос. Шаста и дер. Клещево Онежского района, действенных мер не принято.
В этой связи прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о понуждении районной администрации ликвидировать несанкционированные свалки. Заявления удовлетворены, на органы местного самоуправления возложена обязанность в 2023 году ликвидировать свалки.
Решения суда не вступили в законную силу.