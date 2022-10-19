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Суд обязал власти Онежского района ликвидировать стихийные свалки мусора

Онежский городской суд согласился с доводами прокурора, обязав администрацию МО «Онежский муниципальный район» ликвидировать несанкционированные свалки отходов. 

Установлено, что несмотря на внесённые прокурором главе МО «Онежский муниципальный район» представления об устранении нарушений закона и ликвидации двух несанкционированных свалок бытовых отходов, расположенных в пос. Шаста и дер. Клещево Онежского района, действенных мер не принято.

В этой связи прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о понуждении районной администрации ликвидировать несанкционированные свалки. Заявления удовлетворены, на органы местного самоуправления возложена обязанность в 2023 году ликвидировать свалки.

Решения суда не вступили в законную силу.   

06 декабрь 09:24 | : Скандалы

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