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В Холмогорах девочка пострадала от неквалифицированной медпомощи

Холмогорский районный суд удовлетворил заявление прокурора  в интересах несовершеннолетней о возмещении компенсации морального вреда.

Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки по факту ненадлежащего оказания в ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ» медицинской помощи четырехлетней девочке, проживающей в с. Холмогоры.  

По решению суда с медицинской организации в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 600 000 рублей. 
 В случае недостаточности   у лечебного учреждения данной суммы, денежные средства будут взысканы с Министерства здравоохранения Архангельской области в порядке субсидиарной ответственности.

Решение суда не вступило в законную силу.

(фото с https://st-urman.ru/foto/fotografii-v-bolnice-na-krovati-bez-lica.html) 

02 ноябрь 10:36 | : Скандалы

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