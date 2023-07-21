В Холмогорах девочка пострадала от неквалифицированной медпомощи

Холмогорский районный суд удовлетворил заявление прокурора в интересах несовершеннолетней о возмещении компенсации морального вреда.

Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки по факту ненадлежащего оказания в ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ» медицинской помощи четырехлетней девочке, проживающей в с. Холмогоры.

По решению суда с медицинской организации в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 600 000 рублей.

В случае недостаточности у лечебного учреждения данной суммы, денежные средства будут взысканы с Министерства здравоохранения Архангельской области в порядке субсидиарной ответственности.

Решение суда не вступило в законную силу.