В Холмогорах девочка пострадала от неквалифицированной медпомощи

Холмогорский районный суд удовлетворил заявление прокурора в интересах несовершеннолетней о возмещении компенсации морального вреда.
Поводом для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки по факту ненадлежащего оказания в ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ» медицинской помощи четырехлетней девочке, проживающей в с. Холмогоры.
По решению суда с медицинской организации в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 600 000 рублей.
В случае недостаточности у лечебного учреждения данной суммы, денежные средства будут взысканы с Министерства здравоохранения Архангельской области в порядке субсидиарной ответственности.
Решение суда не вступило в законную силу.
(фото с https://st-urman.ru/foto/fotografii-v-bolnice-na-krovati-bez-lica.html)