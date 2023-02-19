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Горбольница Мирного поплатилась за черствость к больному ребенку

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка по обращению гражданина о необеспечении ГБУЗ «Мирнинская центральная городская больница» несовершеннолетнего сына лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Решением Мирнинского городского суда от 11.05.2023 по иску прокурора ЗАТО г. Мирный на ГБУЗ «Мирнинская центральная городская больница» и министерство здравоохранения области возложена обязанность обеспечить несовершеннолетнего лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.

 

01 июнь 14:04 | : Скандалы

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