Горбольница Мирного поплатилась за черствость к больному ребенку

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка по обращению гражданина о необеспечении ГБУЗ «Мирнинская центральная городская больница» несовершеннолетнего сына лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Решением Мирнинского городского суда от 11.05.2023 по иску прокурора ЗАТО г. Мирный на ГБУЗ «Мирнинская центральная городская больница» и министерство здравоохранения области возложена обязанность обеспечить несовершеннолетнего лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.