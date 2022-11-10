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В Новодвинске восстановлена справедливость в отношении инвалида по зрению

Прокуратурой города Новодвинска в ходе проверки выявлены нарушения при обеспечении гражданина, являющегося инвалидом по зрению, лекарственными препаратами.

Установлено, что в период с 01.10.2021 по 04.04.2022 гражданин не был обеспечен необходимыми лекарственными препаратами, в связи с чем приобретал их за счет собственных средств, поскольку без их приема состояние его здоровья могло ухудшиться.

В целях восстановления нарушенных прав инвалида по зрению прокурор города Новодвинска в его интересах обратился в Новодвинский городской суд с исковым заявлением о взыскании ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» и министерства здравоохранения Архангельской области расходов на приобретенные лекарственные препараты и компенсации морального вреда.

Решением Новодвинского городского суда с ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» и министерства здравоохранения Архангельской области в пользу гражданина взысканы затраченные на приобретение лекарственных препаратов денежные средства и компенсация морального вреда на сумму свыше 20 000 рублей.

09 январь 09:07 | : Скандалы

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