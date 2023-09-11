В Карпогорской районной больнице сотрудникам недоплачивали положенное

Прокуратура Пинежского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница».

Установлено, что при начислении заработной платы работодателем допущен расчет оплаты сверхурочной работы исходя из тарифной ставки или оклада без начисления компенсационных и стимулирующих выплат, что противоречит постановлению Конституционного суда Российской Федерации от 27.06.2023 № 35-П.

Из-за неверного расчета работники медицинского учреждения, привлекавшиеся в июле-августе 2023 года к сверхурочной работе, не получили своевременно и в полном объеме заработную плату.

В этой связи главному врачу больницы внесено представление, которое удовлетворено.

В результате 68 работникам доначислена и выплачена заработная плата в размере около 90 тыс. рублей, а также выплачена денежная компенсация за задержку выплат.