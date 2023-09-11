Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Карпогорской районной больнице сотрудникам недоплачивали положенное

Прокуратура Пинежского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница».

Установлено, что при начислении заработной платы работодателем допущен расчет оплаты сверхурочной работы исходя из тарифной ставки или оклада без начисления компенсационных и стимулирующих выплат, что противоречит постановлению Конституционного суда Российской Федерации от 27.06.2023 № 35-П. 

Из-за неверного расчета работники медицинского учреждения, привлекавшиеся в июле-августе 2023 года к сверхурочной работе, не получили своевременно и в полном объеме заработную плату.

В этой связи  главному врачу больницы  внесено представление, которое удовлетворено. 

В результате 68 работникам доначислена и выплачена заработная плата в размере около 90 тыс. рублей, а также выплачена денежная компенсация за задержку выплат. 

 

16 октябрь 16:08 | : Скандалы

Главные новости


Песни без слов. Илья Бешевли
Не споткнитесь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (159)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20