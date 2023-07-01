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Сотрудников Пинежского заповедника обделили выплатами

Прокуратурой Пинежского района по обращению работника проведена проверка в ФКБУ «Государственный природный заповедник «Пинежский» о нарушении требований трудового законодательства. 

Установлено, что работодателем незаконно произведено уменьшение работнику заработной платы за месяц, в котором предоставлен дополнительный день отдыха за работу в выходной день, чем нарушено его право на выплату заработной платы. Аналогичные нарушения допущены работодателем в отношении еще 21 работника.

В этой связи руководителю учреждения внесено представление с требованием доначислить и выплатить заработную плату работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 2023 году на условиях предоставления дня отдыха.

В результате вмешательства прокуратуры защищены права 21 работника, доначислена и выплачена заработная плата в размере около 170 тысяч рублей, а также денежная компенсация за каждый день задержки выплаты.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен главный бухгалтер учреждения. В отношении руководителя учреждения  прокурором  возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), которое направлено для рассмотрения в Межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе.

12 сентябрь 12:31 | : Скандалы

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