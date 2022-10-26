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Прокуратура Северодвинска осчастливила сотрудников "Норда" выплатой задолжности

Прокуратура г. Северодвинска провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Норд», в ходе которой установлено, что  у восьми работников с июля по сентябрь 2022 имеется задолженность по выплате заработной платы,  а также расчета при увольнении на общую сумму свыше 800 тысяч рублей. 

По результатам проверки директору  Общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое удовлетворено, работникам выплачена заработная плата.

Кроме того, прокуратурой в отношении руководителя ООО «Норд» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), которое для рассмотрения направлено в Государственную инспекцию труда по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

28 ноябрь 11:02 | : Скандалы

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