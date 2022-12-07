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Прокурор Пинежского района защитил права трудящихся фирмы "Заречье"

Прокуратура Пинежского района провела проверку по обращению двух бывших  работников ООО «Заречье» о нарушении требований трудового законодательства в сфере оплаты труда. 

В ходе проверки выявлено, что заработная плата работникам с марта по июнь 2022 года выплачивалась в размере менее минимального размера оплаты труда.

 В этой связи прокурором генеральному директору общества внесено представление с требованием устранить нарушения и выплатить денежную компенсацию за каждый день задержки. 

Требования прокурора удовлетворены. После вмешательства прокуратуры работникам доначислена и выплачена заработная плата в размере около 30 тысяч рублей.

27 декабрь 12:53 | : Скандалы

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