Прокурор Пинежского района защитил права трудящихся фирмы "Заречье"

Прокуратура Пинежского района провела проверку по обращению двух бывших работников ООО «Заречье» о нарушении требований трудового законодательства в сфере оплаты труда.
В ходе проверки выявлено, что заработная плата работникам с марта по июнь 2022 года выплачивалась в размере менее минимального размера оплаты труда.
В этой связи прокурором генеральному директору общества внесено представление с требованием устранить нарушения и выплатить денежную компенсацию за каждый день задержки.
Требования прокурора удовлетворены. После вмешательства прокуратуры работникам доначислена и выплачена заработная плата в размере около 30 тысяч рублей.