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В Котласе недобросовестный застройщик сядет на скамью подсудимых

Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято к производству уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере). 

По данным следствия, с июня 2021 года по ноябрь 2022 года одним из застройщиков города Котласа в нарушение требований действующего законодательства для строительства многоквартирного жилого дома привлечены денежные средства граждан без заключения договоров долевого участия на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и межрайонной прокуратурой. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

27 декабрь 08:58 | : Скандалы

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