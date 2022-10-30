Директор стройкомпании из Северодвинска, обманувший дольщиков, загладит вину условным сроком

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда от 21.09.2021 в отношении директора ООО ПСК «Высота», осужденного за повлекшее тяжкие последствия злоупотребление полномочиями и привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве иных объектов недвижимости, совершенное в особо крупном размере, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 2003 УК РФ.
Как установлено судом, руководитель ООО ПСК «Высота» в период с 05.05.2015 по 14.03.2018 на территории г. Северодвинска злоупотреблял своими полномочиями при распоряжении финансовыми средствами возглавляемой им организации, что повлекло нарушение ее нормального функционирования и причинение ООО ПСК «Высота» ущерба на общую сумму 31 503 178,30 руб., а также приостановление строительства возводимых в районе д. 30 по ул. Окружная в г. Северодвинске жилых домов.
Он же, вопреки требованиям законодательства о долевом строительстве под видом заключения гражданско-правовых договоров залога и займа незаконно привлек для строительства этих домов денежные средства граждан, желавших стать собственниками объектов недвижимости, в сумме 42 501 863,90 руб., однако мер для введения их в эксплуатацию не принял.
Рассмотрев доводы жалоб стороны защиты о недоказанности вины осужденного, суд второй инстанции признал их несостоятельными.
Виновному назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных управленческих функций в сфере строительства, сроком на 2 года.