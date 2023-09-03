Экс-глава МО "Пертоминское" Лешуков оштрафован за бездействие и разгильдяйство

По постановлению прокурора бывший глава МО «Пертоминское» привлечен к административной ответственности за нарушение порядка расходования бюджетных средств, выделенных на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Установлено, что администрацией МО «Пертоминское» не обеспечено соблюдение условий расходования бюджетных средств, предоставленных МО «Приморский муниципальный район» на софинансирование двух проектов территориальных общественных самоуправлений по строительству детских площадок в пос. Пертоминск и дер. Яреньга.

Вследствие допущенного бывшим главой поселения бездействия и непринятия надлежащих мер к своевременной реализации социально-значимых проектов, детские площадки смонтированы на территории указанных населенных пунктов с нарушением срока.

Постановлением Приморского районного суда Архангельской области бывший глава привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст.15.15.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением штрафа в размере 10 тыс. рублей.