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Прокуратура прищемила главу МО в Шенкурском районе за вольное отношение к бюджету

Прокуратурой Шенкурского района проведена проверка исполнения бюджетного законодательства в части принятия бюджетных обязательств администрацией МО «Никольское» при заключении муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог. 

Установлено, что главой этого муниципального образования заключены муниципальные контракты на содержание дорожного полотна автомобильных дорог в отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств. Превышение принятых администрацией в 2022 году бюджетных обязательств составило 532 тыс. рублей.

По данному факту в отношении главы администрации МО «Никольское» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст.15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств). 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Виноградовского судебного района глава привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

04 апрель 15:57 | : Скандалы

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