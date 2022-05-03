Заместитель главы Онежского района оштрафован за равнодушие

Заместитель главы МО «Онежский муниципальный район», систематически нарушавший порядок рассмотрения обращений граждан четыре раза привлечен судом по постановлению прокурора к административной ответственности.
Установлено, что заместитель главы МО «Онежский муниципальный район», вопреки требованиям законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, несколько раз допускал факты игнорирования сроков рассмотрения заявлений граждан.
Сроки разрешения обращений были нарушены им от двух недель до двух месяцев.
Постановлениями мирового судьи по каждому факту нарушений закона заместитель главы районной администрации привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) в виде штрафа на сумму 5000 рублей, итого на общую сумму 20 000 рублей.
Постановления не вступили в законную силу.