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Глава МО "Пертоминское" нанес ущерб родному селу в миллион рублей

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку законности расходования бюджетных денежных средств в МО «Пертоминское».

Установлено, что глава муниципального образования в период с июля по декабрь 2020 года, находясь при исполнении служебных обязанностей, заведомо осознавая, что работы по ремонту трех пожарных водоемов, расположенных на территории сельского поселения, фактически не будут произведены в соответствии с разработанным сметным расчетом, изготовил и подписал фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ.

В последующем на основании данных документов он перечислил бюджетные денежные средства, принадлежащие МО «Пертоминское» аффилированным лицам, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в размере 955 334 рублей.

В этой связи по постановлению заместителя Приморского межрайонного прокурора руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении главы муниципального образования возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование главой органа местного самоуправления своих служебных полномочий вопреки интересам службы) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонного прокурора.

14 апрель 08:41 | : Скандалы

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