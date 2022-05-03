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Дорожный ремонт в Архангельской области проходит прокурорскую проверку

На постоянном контроле прокуратуры области находится надзор за исполнением законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Так, в первом полугодии 2022 года прокурорами в данной сфере выявлено 394 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 130 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 19 виновных лиц, в суд предъявлено 41 исковое заявление, из которых 31 удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении.

Благодаря, в том числе принятым мерам прокурорского реагирования, активизирована работа контролирующих органов следствием чего стало снижение уровня аварийности на 18,8 % и тяжести их последствий на 11 %.

В настоящее время органами прокуратуры области организована проверка исполнения законодательства при ремонте автомобильных дорог на территории г. Архангельска.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обоснованности принятых решений о ремонте дорог с учетом уровня аварийности, достаточности финансирования, соответствию проведения таких работ нормативным требованиям, а также исполнению органом местного самоуправления судебных решений о приведении дорог в нормативное состояние.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

 

08 август 10:58 | : Скандалы

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