Прокуратура Архангельска ужаснулась состоянию дорог после ремонта

Прокуратурой г. Архангельска организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на территории областного центра.

По ее результатам установлены множественные факты ненадлежащего состояния городской улично-дорожного сети в виде выбоин, просадок, провалов и трещин.

Указанное свидетельствует о непринятии органом местного самоуправления надлежащих мер по содержанию автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В целях устранения нарушений закона главе ГО «Город Архангельск» внесено представление, решается вопрос о привлечении уполномоченного должностного лица органа местного самоуправления к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

Надзорные мероприятия в данной сфере продолжаются.



