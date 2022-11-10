Переселение из аварийного жилья в Архангельске проходит с многочисленными нарушениями

На постоянном контроле органов прокуратуры области находятся вопросы соблюдения жилищных прав граждан.
В целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда в регионе реализуются 2 программы – «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» и «Переселение граждан из многоквартирных домов, сошедших со свай и имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск».
Целевые показатели этих программ в 2022 году достигнуты, завершено строительство 16 многоквартирных домов, расселено более 5,5 тыс человек. Реализация программ продолжается в плановом порядке.
Прокурорами выявляются нарушения со стороны застройщиков в части качества строительства многоквартирных домов, нарушения сроков строительства домов, в связи с чем прокуроры принимают меры к привлечению их к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, со стороны заказчика – отсутствие надлежащего контроля за исполнением контрактов.
Помимо осуществления надзора за реализацией программных мероприятий, прокурорами выявляются нарушения при ведении органами местного самоуправления учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, создании и содержании маневренного жилищного фонда.
Всего в сфере жилищного законодательства прокурорами выявлено 1 438 нарушений закона, для их устранения приняты меры прокурорского реагирования – принесено 119 на незаконные правовые акты, внесено 456 представлений, в суд предъявлено 134 исковых заявления, предостережено о недопустимости нарушений закона 39 лиц, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 137 лиц, по материалам прокуроров возбуждено 3 уголовных дела.