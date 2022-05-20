Нацпроекты в Архангельской области: 500 нарушений за полгода

Прокуратурой Архангельской области в июле 2022 года продолжено проведение проверок соблюдения требований законодательства при реализации национальных проектов, обеспечен контроль за надлежащим содержанием объектов, возведенных в рамках реализации национальных проектов, соблюдением подрядчиками сроков выполнения работ, эффективным и целевым расходованием денежных средств.
Прокуратурой г. Северодвинска в связи с нарушением ООО «Стадион» и ООО «Алма» сроков поставки в ГБОУ АО «Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» необходимого для осуществления преподавательской деятельности оборудования, отсутствием претензионной работы со стороны учреждения внесены представления руководителям этих подрядных организаций и заказчика. Требования прокурора удовлетворены, оборудование поставлено, претензии направлены, неустойка оплачена, к дисциплинарной ответственности привлечено одно лицо (национальный проект «Образование»).
По результатам рассмотрения внесенного главе ГО «Город Новодвинск» представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения автомобильные дороги местного значения по ул. Декабристов и ул. 3-ей Пятилетки в г. Новодвинске, отремонтированные ранее в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», оборудованы недостающими дорожными знаками.
По результатам рассмотрения искового заявления Котласской межрайонной прокуратуры об обязании администрации ГО «Котлас» устранить нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на участке автодороги в г. Котласе (обустройство тротуаров, стационарного электрического освещения) решением суда на орган местного самоуправления возложена обязанность устранить нарушения в срок до 31.12.2022.
Прокуратурой Каргопольского района в связи с нарушением подрядной организацией графика выполнения работ по строительству в рамках национального проекта «Здравоохранения» фельдшерско-акушерского пункта в д. Усачевская Каргопольского района руководителю этой подрядной организации внесено представление. Требования прокурора удовлетворены, работы активизированы и выполняются в соответствии с графиком, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Холмогорским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора Холмогорского района об обязании конкретного гражданина оформить долю в праве общей долевой собственности в приобретенном за счет средств материнского капитала жилье на несовершеннолетних детей (национальный проект «Демография»).
По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой г. Новодвинска главе ГО «Город Новодвинск» представления приняты меры к сносу аварийного фактически расселенного многоквартирного дома, с подрядной организацией заключен контракт на выполнение этих работ до 31.08.2022. В настоящее время осуществляется снос дома, ситуация находится контроле прокуратуры (национальный проект «Жилье и городская среда»).
Всего в истекшем периоде 2022 года органами прокуратуры области в сфере реализации национальных проектов выявлено 505 нарушений, с целью устранения которых принесено 7 протестов, в суд предъявлено 50 исков, внесено 184 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 57 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 16 лиц, объявлено 24 предостережения, в орган предварительного расследования направлено 4 материала проверки, возбуждено и расследуется 3 уголовных дела.