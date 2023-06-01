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Еще два архангельских медика облегчили кошельки за фиктивные справки о вакцинации

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными  заведующую фельдшерско-акушерским пунктом «Лисестрово»  по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), а также медицинскую сестру ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (пособничество в получении взятки), и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 292 УК РФ (пособничество в служебном подлоге).

Установлено, что заведующая фельдшерско-акушерским пунктом при пособничестве медицинской сестры в период с ноября 2021 г. по сентябрь 2022 г. за денежное вознаграждение вносила фиктивные сведения в медицинские базы данных и амбулаторные карты о проведении профилактических прививок без их фактического проведения.

С учетом обстоятельств и данных о личности подсудимых, судом назначено наказание в виде штрафа заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в размере 50 тыс. рублей, медицинской сестре в размере 30 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

27 июль 11:35 | : Скандалы

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