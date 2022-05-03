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Сотрудница налоговой службы в Архангельске получила штраф за служебный подлог

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшую сотрудницу ИФНС России по г. Архангельску виновной в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что обвиняемая при проведении проверки  с 17.09.2018 по 26.10.2018 совершила служебный подлог путём фальсификации официальных документов – протокола осмотра принадлежащих ООО «Северный проект» территорий и находящихся там вещей и документов, а также протокола опроса свидетеля, на основании которых генеральный директор ООО «Северный проект» привлечён к административной ответственности ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год.

В результате действий работника налоговой инспекции существенно нарушены права и законные интересы руководителя  и возглавляемого им ООО «Северный проект», поскольку они привели к его дисквалификации, то есть к лишению права управлять юридическим лицом.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась.

Приговором суда ей назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 руб.

Приговор в законную силу не вступил.

29 июль 08:55 | : Скандалы

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