Два медработника из Архангельской области выписывали фальшивые справки о вакцинации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению работника медицинской организации в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), и ее знакомой- медицинской сестры, которая выступила пособником в служебном подлоге.

Следствием установлено, что осенью 2021 года обвиняемые по заранее достигнутой договоренности за денежное вознаграждение организовали схему по внесению в служебную документацию заведомо ложных сведений о проведении профилактической прививки и выдаче подложных выписок о вакцинации без визита заинтересованных лиц в медицинское учреждение.

В ходе допроса подследственные дали признательные показания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Приморский».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.