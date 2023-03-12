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Два медработника из Архангельской области выписывали фальшивые справки о вакцинации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению работника медицинской организации в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), и ее знакомой- медицинской сестры, которая выступила пособником в служебном подлоге.

 Следствием установлено, что осенью 2021 года обвиняемые по заранее достигнутой договоренности за денежное вознаграждение организовали схему по внесению в служебную документацию заведомо ложных сведений о проведении профилактической прививки и выдаче подложных выписок о вакцинации без визита заинтересованных лиц в медицинское учреждение.

 В ходе допроса подследственные дали признательные показания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Приморский».

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 апрель 08:50 | : Скандалы

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